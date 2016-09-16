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Инвестиционная компания Blackrock увеличила долю в Globaltrans до 5%

Экономика и бизнес
16 сентября, 9:53 UTC+3 МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
Free float Globaltrans составляет 54,5%, по 11,5% принадлежит бизнесменам Никите Мишину, Константину Николаеву и Андрею Филатову через специальные компании
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Инвестиционная компания Blackrock 7 сентября увеличила долю в группе компаний Globaltrans до 5% от общего числа голосующих акций. Об этом сообщается в пресс-релизе Globaltrans.

Globaltrans - один из крупнейших частных операторов грузовых вагонов и локомотивов в России. Акции компании торгуются на Лондонской бирже.

Free float Globaltrans составляет 54,5%, по 11,5% принадлежит бизнесменам Никите Мишину, Константину Николаеву и Андрею Филатову через специальные компании. Общий парк подвижного состава Globaltrans насчитывает около 66 тыс. единиц. Основу парка составляют универсальные полувагоны и железнодорожные цистерны. Более 90% от общего парка находится в собственности группы.

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