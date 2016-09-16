"Газпром" до 2020 года инвестирует в газификацию Ленобласти 14 млрд руб.

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. "Газпром" до 2020 года инвестирует в газификацию Ленинградской области 14 млрд рублей. Новую редакцию программы газоснабжения и газификации региона с 2016 по 2020 годы подписали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.
"Достигнута договоренность по строительству 61 объекта, в основном это - межпоселковые газопроводы и газораспределительные станции. Порядка 14 млрд рублей составят инвестиции на развитие газификации области со стороны наших партнеров, большая часть из которых пойдет на строительство объектов транспортировки и распределения газа. Кроме того, в программе предусмотрена реконструкция газопроводов-отводов и газораспределительных станций", - подчеркнул Дрозденко.
Также документ предусматривает софинансирование со стороны регионального бюджета в размере около 8 млрд рублей, из которых половина пойдет на строительство внутрипоселковых газопроводов, перевод котельных на газ и газификацию домовладений.
Планомерная газификация региона проводится с 2003 года в рамках соглашения между "Газпромом" и правительством Ленобласти. С 2007 года реализуется программа строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов теплоснабжения в Бокситогорском, Волховском, Всеволожском, Кингисеппском, Лужском, Подпорожском, Приозерском, Сланцевском и Тихвинском районах. К настоящему времени уровень газификации природным газом жилищного фонда Ленобласти достиг 68,8%.