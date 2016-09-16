"Промсвязьбанк" планирует увеличить число экспортно-импортных операций в Татарстане

КАЗАНЬ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Промсвязьбанк расширит поддержку экспортно-импортных операций в Татарстане, при этом у банка не стоит задачи увеличения кредитного портфеля. Об этом сообщил журналистам председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев.

"Профильное направление мы видим в расширении поддержки экспортно-импортных операций клиентов в вашем регионе (Татарстане - прим. ред.). Совсем недавно была профинансирована сделка по экспорту "КамАЗа" на €150 млн", - сказал он.

В то же время Ананьев отметил, что Промсвязьбанк не стремится к наращиванию кредитного портфеля в регионе.

"Сейчас ключевой вопрос не в размерах портфеля, а в надежности и эффективности, крайне важно банку быть здоровым, эффективным, умело контролировать свои риски. Наша задача - давать правильный конкурентный сервис, находить клиентов, с которыми не окажешься в неправильной ситуации, и финансировать те отрасли и сегменты, в которых деньги смогут надежно работать и вернуться в банк", - подчеркнул председатель правления.

Глава банка уточнил, что на текущий момент кредитный портфель Промсвязьбанка в России составляет порядка 800 млрд рублей, в Татарстане - около 6,8 млрд рублей.

Ананьев также отметил, что банк создал резервы по долгам "Трансаэро" на несколько миллиардов рублей и продолжает реализацию залогов.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области включил требование Промсвязьбанка в размере 7,7 млрд рублей в реестр "Трансаэро", проходящей процедуру банкротства.

"Резервы мы создали, опережая тот план, который был согласован с регулятором, это несколько миллиардов, мы продолжаем реализовывать залоги, которые у нас были от "Трансаэро". Конечный убыток сейчас будет подсчитать сложно, пока мы не реализуем залоги, я надеюсь, он не будет сверх большим", - сказал банкир.

Председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев сегодня приехал в Татарстан для подписания рамочного соглашения о сотрудничестве с правительством республики.

Промсвязьбанк входит в топ-20 кредитных организаций по размеру активов. Основными акционерами банка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, которые контролируют в равных долях 50,03% акций через Promsvyaz Capital B.V. Группе негосударственных пенсионных фондов в совокупности принадлежит более 30% акционерного капитала Промсвязьбанка.

В первом полугодии 2016 года банк получил 1,6 млрд рублей чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности против чистого убытка в размере 4,8 млрд рублей за аналогичный период 2015 года.