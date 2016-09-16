ЦБ понизил ключевую ставку до 10%

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта (п.п.), до 10% годовых. Об этом говорится в релизе регулятора.
"Учитывая замедление инфляции в соответствии с прогнозом и снижение инфляционных ожиданий при сохранении неустойчивой экономической активности. Вместе с тем, для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции, по оценкам Банка России, необходимо поддержание достигнутого уровня ключевой ставки до конца 2016 года с возможностью ее снижения в I-II квартале 2017 года", -- говорится в релизе регулятора.
Решение регулятора не стало для участников рынка сюрпризом. Большинство аналитиков, опрошенных ТАСС, прогнозировали снижение ставки на прошедшем заседании именно на 0,5 п.п - за этот вариант выступили 10 из 14 опрошенных аналитиков. Эксперты отмечали, что снижению ставки способствует замедление уровня инфляции и снижение волатильности на валютном рынке. Банк России не вносил корректировок в свой базовый прогноз по инфляции и по-прежнему рассчитывает на снижение индекса потребительских цен до уровня 5-6% к концу года.
Ставка на уровне 10,5% годовых была установлена еще на заседании совета директоров Центробанка в июне, на июльском заседании ЦБ ставку не менял, объясняя это умеренно-жесткой денежно-кредитной политикой и стремлением достигнуть целевого показателя по инфляции в 4% к концу 2017 года в условиях неопределенности бюджетной политики.