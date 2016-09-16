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Титов: ораничение на выезд за границу для банкиров недопустимо

Экономика и бизнес
16 сентября, 12:29 UTC+3
Бизнес-омбудсмен назвал такую меру наказания неправильной даже для тех, кто может быть потенциально недобросовестным банкиром
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Введение ограничений на выезд за границу для банкиров является недопустимой мерой, заявил на пресс-конференции в ТАСС бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Меры, связанные с пересечением границы, я считаю их неправильными, даже для тех, кто может быть потенциально (недобросовестным банкиром - прим. ред.). Там же нет признания этого судом. Поэтому вообще меры, связанные с пересечением границы считаю недопустимыми ни для чего. Я считаю, что этого вообще не должно быть", - сказал Титов.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 13 сентября высказала мнение, что запрет на выезд за границу, который практикуется в отношении должников за коммунальные услуги или штрафы ГИБДД, можно распространить и на банкиров.

Согласно действующему законодательству, выехать за границу не могут граждане, которые имеют задолженность более 10 тыс. рублей по банковским кредитам, оплате за услуги ЖКХ, налогам, штрафам и алиментам.

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