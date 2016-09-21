Победителей конкурса лучших региональных практик и инициатив объявят на форуме в Сочи

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Итоги первого Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития, объявленного Агентством стратегических инициатив (АСИ), назовут на Международном инвестиционном форуме "Сочи-2016" в конце сентября. Об этом сообщается на сайте агентства.

"Первый итог мы будем подводить на Международном инвестиционном форуме в Сочи 30 сентября. Этот конкурс вырос из поручения наблюдательного совета, который мы проводили в январе этого года. Дальше мы проработали этот вопрос с Дмитрием Козаком (вице-премьером - прим. ТАСС), и продолжаем с ним работать", - пояснила корр. ТАСС заместитель генерального директора АСИ Марика Коротаева.

Она добавила, что конкурс был поддержан и премьер- министром РФ Дмитрием Медведевым. "Сейчас уже начали проговаривать с ФОИВами (федеральными органами исполнительной власти - прим. ТАСС), чтобы это не было для них сюрпризом, начинаем прорабатывать правовую подложку для каждой практики, выявлять возможные острые углы", - сообщила Коротаева.

На данный момент, просмотрев 302 проекта из 68 регионов, АСИ сформировало список из 19 претендентов на победу в шести номинациях: "социально-экономическая политика", "создание комфортных условий для жизни", "развитие человеческого капитала", "взаимодействие с общественностью", "эффективное бюджетирование" и "качество оказания госуслуг".

В результате сбора и обработки примеров социально- экономических практик в регионах АСИ создаст библиотеку лучших практик, которая будет находиться в открытом доступе.

"Это то, что мы планируем сделать к концу года по результатам первого нашего конкурса. Сейчас можно сказать, что порядка ста практик войдут в эту библиотеку, и их инсталляция будет возможна в любом регионе. С нас - возможность предоставления информации по региону-донору и дорожная карта по реализации", - рассказала Марика Коротаева.