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Подрядчик заявил об удорожании до 7 млрд руб. автоподхода к Керченскому мосту

Экономика и бизнес
16 сентября, 12:39 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
Изначальная цена по проекту была 5,6 млрд рублей
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Строительство дороги к транспортному переходу через Керченский пролив

Строительство дороги к транспортному переходу через Керченский пролив

© Виталий Тимкив/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Подрядчик строительства автомобильного подхода к Керченскому мосту заявил об удорожании проекта до 7 млрд рублей. Об этом в пятницу журналистам сообщил глава региона Сергей Аксенов.

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"Изначальная цена (по этому проекту - прим. ТАСС) была 5,6 млрд рублей. Сейчас подрядчик говорит, что эта дорога будет стоить 7 млрд рублей", - сказал Аксенов, не уточнив название компании-подрядчика.

По его данным, подрядчик предлагает внести изменения в стоимость проекта, который заложен в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя. "Подрядчик сейчас в Минэкономики России обосновывает увеличение цены. Мы этим вопросом не занимаемся, это федеральная программа. Минэкономики РФ должен определиться, соответствуют ли требования подрядчика рыночным условиям, и дать ответ", - пояснил глава региона.

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Как сообщал ТАСС, автомобильный подход к мосту через Керченский пролив предполагается разместить с южной стороны Керчи, чтобы тем самым пропускать транзитный транспорт в обход города, направляя его на автодорогу федерального значения Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь. Протяженность трассы составит около 9 км, она будет четырехполосная.

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 г." без привлечения внебюджетного финансирования. Госконтракт на проектирование и строительство моста через Керченский пролив был подписан 17 февраля 2015 г. между Федеральным казенным учреждением "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства РФ и ООО "Стройгазмонтаж". Открытие автомобильного движения в рабочем режиме запланировано на конец 2018 года.

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