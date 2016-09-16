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ЦБ РФ за 10 лет отозвал лицензии у 463 кредитных организаций

Экономика и бизнес
16 сентября, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
По данным Банка России, в стране на 1 сентября 2016 г. работали 659 кредитных организаций
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© Максим Шеметов/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Центральный банк РФ в период с 1 января 2006 г. по 1 января 2016 г. отозвал лицензии на осуществление банковских операций у 463 кредитных организаций. Об этом сообщается в материалах ЦБ РФ.

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Так, наибольшее количество лицензий было отозвано в 2015 г. (93 лицензии) и в 2014 г. (86), а меньше всего - в 2011 г. (18) и в 2012 г. (22).

В ЦБ отметили, что в прошлом году регулятор продолжил работу по выводу с рынка банковских услуг кредитных организаций, активно вовлеченных в отмывание преступных доходов, незаконный вывод денежных средств за рубеж, а также в проведение операций транзитного характера (число таких кредитных организаций составило 34 и практически осталось на уровне показателей 2014 года - 36 банков).

Одновременно увеличилось количество кредитных организаций, лицензии на осуществление банковских операций у которых отозваны в связи с их неудовлетворительным финансовым положением.

Так, в 2015 г. существенно участились случаи отзыва лицензий в связи с утратой капитала - 29 (31% от общего числа банков с отозванной лицензией) против 14 (16%) в 2014 году. При этом вдвое снизилась доля кредитных организаций, лицензии у которых отозваны из-за устойчивой неплатежеспособности - с 30% (26 кредитных организаций) в 2014 году до 14% (13 кредитных организаций) в 2015 году.

По данным ЦБ, в России на 1 сентября 2016 г. работали 659 кредитных организаций.

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