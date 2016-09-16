Банк России понизил ключевую ставкуЭкономика и бизнес 16 сентября, 13:58
Гидрографы Северного флота открыли два новых острова в АрктикеНаука 16 сентября, 13:49
Минобрнауки России примет свыше 1300 участников на крупнейшем научном событии годаНовости партнеров 16 сентября, 13:27
Экс-глава "Мостовика" объяснил уклонение от налогов финансовой ямойСибирь 16 сентября, 13:20
Шоу иллюзий: лучшие трюки Дэвида КопперфильдаОбщество 16 сентября, 13:18
Ингушский гамбит: в школах республики хотят ввести всеобщее обучение шахматамВ стране 16 сентября, 13:17
СМИ: бывший киллер обвинил президента Филиппин в заказных убийствах тысячи человекМеждународная панорама 16 сентября, 13:07
Загрузка ядерного топлива на ПЭБ "Академик Ломоносов" запланирована на I квартал 2017 г.Экономика и бизнес 16 сентября, 12:44
Подрядчик заявил об удорожании до 7 млрд руб. автоподхода к Керченскому мостуЭкономика и бизнес 16 сентября, 12:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /корр. ТАСС Елизавета Царицына/. ООО "Балтийский завод - Судостроение" ожидает первую загрузку ядерного топлива для строящегося на его площадке плавучего энергоблока (ПЭБ, энергоустановка в составе плавучей атомной теплоэлектростанции - ПАТЭС) "Академик Ломоносов" в I квартале 2017 г. Об этом журналистам сообщил в пятницу главный строитель ПАТЭС Балтзавода Александр Ковалев.
"Мы должны приготовиться к приему топлива до 31 декабря текущего года, приготовить судно и завод, - сказал он. - После этого пройдет входной контроль. Планируем первый квартал следующего года, загрузку топлива".
"Академик Ломоносов" - головное судно, которое сооружается для замещения мощностей Билибинской АЭС на Чукотке. Энергоблоки АЭС будут выводиться из строя в 2019-2021 гг.
Согласно действующему графику, ПАТЭС должна стоять в порту Певек в 2019 г.
Как рассказал Ковалев, уже ведется разработка рабочей документации на строительство береговых сооружений.