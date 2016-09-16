Загрузка ядерного топлива на ПЭБ "Академик Ломоносов" запланирована на I квартал 2017 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /корр. ТАСС Елизавета Царицына/. ООО "Балтийский завод - Судостроение" ожидает первую загрузку ядерного топлива для строящегося на его площадке плавучего энергоблока (ПЭБ, энергоустановка в составе плавучей атомной теплоэлектростанции - ПАТЭС) "Академик Ломоносов" в I квартале 2017 г. Об этом журналистам сообщил в пятницу главный строитель ПАТЭС Балтзавода Александр Ковалев.

"Мы должны приготовиться к приему топлива до 31 декабря текущего года, приготовить судно и завод, - сказал он. - После этого пройдет входной контроль. Планируем первый квартал следующего года, загрузку топлива".

"Академик Ломоносов" - головное судно, которое сооружается для замещения мощностей Билибинской АЭС на Чукотке. Энергоблоки АЭС будут выводиться из строя в 2019-2021 гг.

Согласно действующему графику, ПАТЭС должна стоять в порту Певек в 2019 г.

Как рассказал Ковалев, уже ведется разработка рабочей документации на строительство береговых сооружений.