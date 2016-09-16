Росавиация возобновила обслуживание рейсов "Туркменских авиалиний"

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Росавиация возобновила обслуживание в России рейсов "Туркменских авиалиний" ("Туркменховаеллары") после погашения авиакомпанией долга перед ФГУП "Государственная корпорация по обслуживанию воздушного движения в Российской Федерации" (ФГУП ГК ОрВД).
Об этом сообщается в пресс-релизе российского ведомства.
"16 сентября авиакомпания "Туркменховаеллары" перевела на счета российского провайдера аэронавигационных услуг ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" денежные средства за ранее оказанные услуги в полном объеме. Все ограничения на полеты авиакомпании "Туркменховаеллары" в воздушном пространстве Российской Федерации сняты, рейсы будут выполняться в полном соответствии с расписанием", - говорится в сообщении.
Росиавиация сообщала 14 сентября 2016 г. о приостановке аэронавигационного обслуживания всех рейсов "Туркменских авиалиний" в России из-за долга перед ФГУП ГК ОрВД в размере $220 тысяч.