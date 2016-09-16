Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Росавиация возобновила обслуживание рейсов "Туркменских авиалиний"

Экономика и бизнес
16 сентября, 12:51 UTC+3
Росиавиация сообщала 14 сентября 2016 года о приостановке обслуживания всех рейсов "Туркменских авиалиний" в России из-за долга перед ФГУП ГК ОрВД в размере $220 тысяч
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Росавиация возобновила обслуживание в России рейсов "Туркменских авиалиний" ("Туркменховаеллары") после погашения авиакомпанией долга перед ФГУП "Государственная корпорация по обслуживанию воздушного движения в Российской Федерации" (ФГУП ГК ОрВД).

Смотрите также
Росавиация приостанавливает обслуживание рейсов "Туркменских авиалиний"

Об этом сообщается в пресс-релизе российского ведомства.

"16 сентября авиакомпания "Туркменховаеллары" перевела на счета российского провайдера аэронавигационных услуг ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" денежные средства за ранее оказанные услуги в полном объеме. Все ограничения на полеты авиакомпании "Туркменховаеллары" в воздушном пространстве Российской Федерации сняты, рейсы будут выполняться в полном соответствии с расписанием", - говорится в сообщении.

Росиавиация сообщала 14 сентября 2016 г. о приостановке аэронавигационного обслуживания всех рейсов "Туркменских авиалиний" в России из-за долга перед ФГУП ГК ОрВД в размере $220 тысяч.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Первые покупатели iPhone 7 в Австралии
4
В мире начались продажи iPhone 7
13
Путин и Медведев ознакомились с ходом строительства Керченского моста
6
В Вашингтоне открылся новый элитный отель Дональда Трампа
Выборы-2016
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобрнауки: умершая на уроке танцев школьница имела все медсправки для посещения занятий
2
ЦБ понизил ключевую ставку до 10%
3
СМИ: к расследованию дела Захарченко привлекли ФРС США
4
Оправданные по делу о вандализме руферы получили более 2 млн руб. компенсаций
5
Меркель: Евросоюз находится в критическом положении
6
Школьница погибла на уроке танцев в Новосибирске еще до приезда скорой
7
Подрядчик заявил об удорожании до 7 млрд руб. автоподхода к Керченскому мосту
Темы дня
Реклама