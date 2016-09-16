Суд в Москве отказал валютным ипотечникам в реструктуризации кредитов

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы в пятницу отказал в удовлетворении исковых требований 49 валютных ипотечников к Москоммерцбанку о реструктуризации их кредитов, передает корреспондент ТАСС из суда.

Как следует из постановления, суд не нашел оснований для удовлетворения иска заявителей. Суд огласил лишь резолютивную часть решения, полный текст которого будет передан сторонам позже.

Изначально исковое заявление было подано от 50 ипотечников. Однако в пятницу стало известно, что одна из них отказалась от претензий к банку, в связи с чем производство в этой части дела было прекращено.

Это был первый иск, поданный в суд валютными ипотечниками. Заемщики просили обязать Москоммерцбанк реструктуризировать ипотечные кредитные договоры по курсу, рекомендованному для этой цели Центробанком еще в январе 2015 года. По мнению юристов, любое решение суда будет прецедентным для многих валютных ипотечников. Банк просил отказать заявителям в удовлетворении их требований.