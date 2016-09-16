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Медведев назначил главу ФТС председателем российско-киргизской комиссии

Экономика и бизнес
16 сентября, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
Булавин возглавил Федеральную таможенную службу в конце июля, сменив на этой должности Андрея Бельянинова
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина председателем российской части межправительственной российско-киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

"Утвердить руководителя Федеральной таможенной службы Булавина В.И. председателем российской части межправительственной российско-киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, освободив от этих обязанностей Бельянинова А.Ю.", - говорится в документе.

В конце июля Булавин, согласно распоряжению главы правительства, возглавил Федеральную таможенную службу. Ее бывший руководитель Андрей Бельянинов был освобожден Медведевым от этой должности по собственному желанию.

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