Медведев назначил главу ФТС председателем российско-киргизской комиссии

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина председателем российской части межправительственной российско-киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

"Утвердить руководителя Федеральной таможенной службы Булавина В.И. председателем российской части межправительственной российско-киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, освободив от этих обязанностей Бельянинова А.Ю.", - говорится в документе.

В конце июля Булавин, согласно распоряжению главы правительства, возглавил Федеральную таможенную службу. Ее бывший руководитель Андрей Бельянинов был освобожден Медведевым от этой должности по собственному желанию.