Топ-менеджер: "Лукойл" пока не принял решение о продаже НПЗ в Европе

КОГАЛЫМ, 16 сентября. /ТАСС/. "Лукойл" пока не принял окончательного решения о продаже нефтеперерабатывающих заводов в Европе, они в настоящее время приносят прибыль, сообщил журналистам первый вице-президент компании Владимир Некрасов.

"Сейчас трудно говорить, потому что окончательное решение не принято. На сегодняшний день заводы за рубежом высокорентабельны, хорошая маржа переработки. И сегодня они выгодны. Год назад они были глубоко убыточны. Такой бизнес маржинальный и сложный. Пока в компании решение не принято", - сказал он.

Некрасов напомнил, что глава "Лукойла" Вагит Алекперов говорил, что вопрос о возможной продаже будет рассматриваться.

"В данный момент перерабатывающие заводы в Европе они высокорентабельны и прибыльны. Президент ("Лукойла" - прим. ред.) сказал, что будет рассматриваться вопрос. Будет принято решение, будем смотреть", - добавил он.

Некрасов также сообщил, что компания продолжает переговоры по покупке сети АЗС в Голландии и Бельгии. "Вялотекущие переговоры. Ведутся переговоры. Цена нас устраивает, их не устраивает", - сказал он.

В июне Алекперов сказал, что давление, которое в настоящее время оказывается властями ряда стран Европы на активы "Лукойла", может вынудить нефтяную компанию избавиться от них в среднесрочной перспективе.

Он констатировал, что компания в последнее время столкнулась с рядом существенных проблем, особенно в Восточной Европе. В частности, Алекперов упомянул длящееся более года судебное разбирательство в Румынии.

По его словам, проблемные активы могут либо быть проданы целиком или частями, либо предложены акционерам.

Как ранее сообщал ТАСС, "Лукойл" продал в 2013 году Одесский НПЗ, а в августе 2014 года - сеть АЗС на Украине. В 2015 году "Лукойл" продал свои активы в Эстонии, в 2016 году - на территории Литвы и Латвии.