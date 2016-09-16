Топ-менеджер: "Лукойл" пока не принял решение о продаже НПЗ в Европе

Колонна из пожарных машин прошла крестным ходом в ЕкатеринбургеОбщество 16 сентября, 15:53
Грузооборот НМТП за 8 месяцев вырос на 6,3%, до 98,4 млн тоннТранспорт 16 сентября, 15:42
Вестибюли нескольких станций московского метро будут закрыты в выходныеМосква 16 сентября, 15:38
Austrian Airlines запретила пассажирам использовать Samsung Galaxy Note 7 во время полетаЭкономика и бизнес 16 сентября, 15:31
AFP: Франция передала Египту второй "Мистраль"Международная панорама 16 сентября, 15:17
Набиуллина: инфляция в РФ по итогам 2016 года составит 5,5-6%Экономика и бизнес 16 сентября, 15:15
На востоке России наступил день тишины перед выборами в ГосдумуПолитика 16 сентября, 15:10
Автомобиль упал в Керченский пролив при выгрузке с паромаПроисшествия 16 сентября, 15:05
Samsung возобновит продажу Galaxy Note 7 в Южной Корее 28 сентябряЭкономика и бизнес 16 сентября, 14:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КОГАЛЫМ, 16 сентября. /ТАСС/. "Лукойл" пока не принял окончательного решения о продаже нефтеперерабатывающих заводов в Европе, они в настоящее время приносят прибыль, сообщил журналистам первый вице-президент компании Владимир Некрасов.
"Сейчас трудно говорить, потому что окончательное решение не принято. На сегодняшний день заводы за рубежом высокорентабельны, хорошая маржа переработки. И сегодня они выгодны. Год назад они были глубоко убыточны. Такой бизнес маржинальный и сложный. Пока в компании решение не принято", - сказал он.
Некрасов напомнил, что глава "Лукойла" Вагит Алекперов говорил, что вопрос о возможной продаже будет рассматриваться.
"В данный момент перерабатывающие заводы в Европе они высокорентабельны и прибыльны. Президент ("Лукойла" - прим. ред.) сказал, что будет рассматриваться вопрос. Будет принято решение, будем смотреть", - добавил он.
Некрасов также сообщил, что компания продолжает переговоры по покупке сети АЗС в Голландии и Бельгии. "Вялотекущие переговоры. Ведутся переговоры. Цена нас устраивает, их не устраивает", - сказал он.
В июне Алекперов сказал, что давление, которое в настоящее время оказывается властями ряда стран Европы на активы "Лукойла", может вынудить нефтяную компанию избавиться от них в среднесрочной перспективе.
Он констатировал, что компания в последнее время столкнулась с рядом существенных проблем, особенно в Восточной Европе. В частности, Алекперов упомянул длящееся более года судебное разбирательство в Румынии.
По его словам, проблемные активы могут либо быть проданы целиком или частями, либо предложены акционерам.
Как ранее сообщал ТАСС, "Лукойл" продал в 2013 году Одесский НПЗ, а в августе 2014 года - сеть АЗС на Украине. В 2015 году "Лукойл" продал свои активы в Эстонии, в 2016 году - на территории Литвы и Латвии.