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Кудрин не видит ограничений для приватизации "Почты России"

Экономика и бизнес
16 сентября, 14:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
Экс-министр финансов РФ подчеркнул, что важно оценить состояние предприятия и положение рынка
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Экс-министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин не видит препятствий для того, чтобы в перспективе приватизировать ФГУП "Почта России". Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

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"Я считаю, что в перспективе когда-то ее ("Почту России") спокойно можно приватизировать", - сказал он.

По мнению Кудрина, негосударственные компании со временем будут не менее надежными. "У нас могут быть частными оборонные предприятия, могут быть частными авиационные компании. Даже телекоммуникационные компании, которые передают основную долю всей информации, включая секретную, могут быть частными. Поэтому для "Почты" я не очень вижу здесь больших ограничений, чтобы быть приватизированной" , - отметил он.

При этом Кудрин подчеркнул, что важно оценить состояние предприятия и положение рынка.

11 июня 2013 года Министерство связи и массовых коммуникаций РФ утвердило план акционирования "Почты России". Согласно документу, ФГУП может быть преобразовано в открытое акционерное общество в 100-процентной госсобственности. Дальнейшее решение о приватизации будет принимать Росимущество по согласованию с Минкомсвязью.

В декабре Минкомсвязь РФ разработало проект развития "Почты России" до 2023 года. Предприятие к 2023 году должно войти в пятерку крупнейших почтовых операторов в мире.

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