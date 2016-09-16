Кудрин сомневается, что S&P улучшит рейтинг РФ

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Экс-министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин сомневается, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) улучшит рейтинг РФ. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ТАСС.

Как ожидается, S&P опубликует в пятницу обновленную оценку суверенного кредитного рейтинга РФ.

"У нас есть предпосылки, чтобы рейтинг был увеличен в силу того, что мы в общем выходим из рецессии, это скорее позитив. Но у нас ряд секторов еще остаются в сфере низкой. Например, у нас еще дефицит бюджета на ближайшие годы остается высокий, и правительство пока не предложило системных мер, когда мы его преодолеем или хотя бы сократим. Поэтому остаются риски. Поэтому может быть, что сохранит (рейтинг на том же уровне)", - сказал Кудрин.

S&P в апреле 2014 г. на фоне событий на Украине понизило рейтинг РФ с BBB до BBB- с "негативным" прогнозом. В январе 2015 г. агентство понизило рейтинг России до BB+ с "негативным" прогнозом. Предыдущий пересмотр российского кредитного рейтинга S&P проводило в феврале текущего года. Тогда агентство подтвердило и рейтинг, и "негативный" прогноз по нему. В настоящее время рейтинг России от S&P находится в спекулятивной категории на уровне BB+.

Другое международное рейтинговое агентство - Moody's - также держит рейтинг РФ в спекулятивной категории на уровне Ba1. Только агентство Fitch - единственное из "большой тройки" - все еще сохраняет кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне BBB-. Прогноз по российскому кредитному рейтингу у всех трех агентств пока остается "негативным".