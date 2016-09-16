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Кудрин: через 20 лет бюджет РФ должен формироваться исходя из нефти за $20

Экономика и бизнес
16 сентября, 15:57 UTC+3
По мнению экс-министра финансов РФ, для формирования бюджета в ближайшие годы цена на нефть должна быть на уровне $40 за баррель
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Экс-министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что для формирования бюджета в ближайшие годы цена на нефть должна быть на уровне $40 за баррель, однако в течение 20 лет целесообразно сократить эту цифру до $20 за баррель. Такое мнение он высказал ТАСС.

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"Мы сейчас говорим в постоянных ценах. $40 (за баррель) я бы заложил, потом постепенно в течение 20 лет ушел на $20 в постоянных ценах к сегодняшнему дню", - сказал Кудрин.

Он также отметил, что Россия должна снизить бюджетные доходы от нефти.

"Я бы следовал от ориентира, что после 2025 года мы должны существенно уменьшить доходы бюджета от нефти. Сами себя немножко ограничивать, ожидая, что мир нам предъявит еще более серьезный вызов", - добавил Кудрин.

Накануне министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев сообщил, что цена нефти в ближайшие три года, по одному из прогнозов Минэкономразвития, будет расти до $55 за баррель, по базовому прогнозу она составит $40 за баррель на ближайшие три года.

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