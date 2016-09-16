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Nord Stream 2 подала заявку в Швецию на строительство газопровода "Северный поток-2"

Экономика и бизнес
16 сентября, 15:20 UTC+3
Протяженность газопровода по континентальному шельфу королевства составит около 510 км
Материал из 1 страницы
© EPA/Jens Buettner

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Компания Nord Stream 2 подала заявку в правительство Швеции на строительство газопровода, протяженность которого по континентальному шельфу Швеции составит примерно 510 км. Об этом сообщается в пресс-релизе компании-оператора.

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"Подача заявления правительству Швеции является важным этапом для проекта "Северный поток-2", - цитирует пресс-служба слова исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига.

До этого Германия уже одобрила строительство газопровода. Компании осталось еще получить разрешение от Дании и Финляндии.

Ранее "Газпром" и его европейские партнеры (Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall) направили заявку на создание СП по "Северному потоку-2" германскому и польскому антимонопольным регуляторам. Германия одобрила данное решение, а польский регулятор высказал возражения. В частности, отмечалось, что создание СП может привести к ограничению конкуренции. Позднее компании отозвали заявку, поданную в польское ведомство.

"Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток морского газопровода совокупной мощностью 55 млрд кубометров газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Планируется, что он будет введен в строй к концу 2019 года. Капитальные затраты в проект оцениваются в €8 млрд, а общая стоимость с учетом привлечения проектного финансирования - в €9,9 млрд. Для планирования, строительства и эксплуатации двух ниток морского газопровода "Северный поток-2" создана швейцарская Nord Stream 2 AG. В настоящее время "Газпрому" принадлежит 100% акций этой компании.

 

 

 

 

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