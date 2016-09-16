Спрос на 10-летние облигации "Ростелекома" превысил предложение в три раза

Колонна из пожарных машин прошла крестным ходом в ЕкатеринбургеОбщество 16 сентября, 15:53
Грузооборот НМТП за 8 месяцев вырос на 6,3%, до 98,4 млн тоннТранспорт 16 сентября, 15:42
Вестибюли нескольких станций московского метро будут закрыты в выходныеМосква 16 сентября, 15:38
Austrian Airlines запретила пассажирам использовать Samsung Galaxy Note 7 во время полетаЭкономика и бизнес 16 сентября, 15:31
AFP: Франция передала Египту второй "Мистраль"Международная панорама 16 сентября, 15:17
Набиуллина: инфляция в РФ по итогам 2016 года составит 5,5-6%Экономика и бизнес 16 сентября, 15:15
На востоке России наступил день тишины перед выборами в ГосдумуПолитика 16 сентября, 15:10
Автомобиль упал в Керченский пролив при выгрузке с паромаПроисшествия 16 сентября, 15:05
Samsung возобновит продажу Galaxy Note 7 в Южной Корее 28 сентябряЭкономика и бизнес 16 сентября, 14:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Спрос на 10-летние облигации "Ростелекома" серии 001P-01R общим объемом 15 млрд руб. составил 46 млрд руб., сообщается в пресс-релизе российской компании.
Ставка купона установлена в размере 9,2% годовых, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
"Появилась возможность привлекать средства на публичных рынках с интересными условиями, поэтому мы приняли решение о размещении облигационного займа. Это серия из нашей новой программы биржевых облигаций, одобренной советом директоров компании в прошлом году. Размещение займа не приведет к росту общего долга компании, так как средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности. Одновременно компания сможет сократить процентные издержки, продолжая политику оптимизации расходов", - цитирует пресс- служба слова старшего вице-президента и финансового директора "Ростелекома" Кай-Уве Мельхорна.
Расчеты по сделкам при размещении облигаций серии 001P-01R должны пройти на Московской бирже 22 сентября 2016 г. Организаторы размещения облигаций выступили "ВТБ Капитал" и Сбербанк КИБ.