Спрос на 10-летние облигации "Ростелекома" превысил предложение в три раза

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Спрос на 10-летние облигации "Ростелекома" серии 001P-01R общим объемом 15 млрд руб. составил 46 млрд руб., сообщается в пресс-релизе российской компании.

Ставка купона установлена в размере 9,2% годовых, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

"Появилась возможность привлекать средства на публичных рынках с интересными условиями, поэтому мы приняли решение о размещении облигационного займа. Это серия из нашей новой программы биржевых облигаций, одобренной советом директоров компании в прошлом году. Размещение займа не приведет к росту общего долга компании, так как средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности. Одновременно компания сможет сократить процентные издержки, продолжая политику оптимизации расходов", - цитирует пресс- служба слова старшего вице-президента и финансового директора "Ростелекома" Кай-Уве Мельхорна.

Расчеты по сделкам при размещении облигаций серии 001P-01R должны пройти на Московской бирже 22 сентября 2016 г. Организаторы размещения облигаций выступили "ВТБ Капитал" и Сбербанк КИБ.