"Роснефть" обвинила ФАС в превышении полномочий

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" в суде оспаривает решения и предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС), касающиеся смягчения требований к закупкам трубной продукции, считая, что ведомство превысило полномочия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Оспоренные компанией в Арбитражном суде решения и предписания ФАС России в отношении закупок трубной продукции, по мнению "Роснефти", были приняты с превышением полномочий антимонопольного органа, установленных законом "О защите конкуренции", - сказал собеседник агентства.

Компания также обращает внимание на то, что по жалобам заявителя, не являющегося ни участником закупок, ни поставщиком какой-либо продукции, на период рассмотрения жалобы приостанавливаются крупные закупки других заказчиков из атомной, газовой и энергетической отраслей.

В "Роснефти" сообщили ТАСС, что на настоящий момент уже формируется положительная для заказчиков арбитражная практика по отмене решений и предписаний антимонопольного органа, принятых по такого рода жалобам, в том числе и по процессуальным основаниям.

Ранее ФАС вынесла предписание "Роснефти" с требованием исключить из списка критериев к участникам закупки трубной продукции для ремонта нефтепроводов в регионах России. В частности, антимонопольное ведомство посчитало избыточными требования "Роснефти" к потенциальным претендентам о гарантиях производителя, опыте поставщика, отчете об аудите процесса производства труб и раскрытии полной стоимости поставляемой продукции. Заседание по иску назначено на 10 октября.

Газета "РБК" сообщала, что речь идет о конкурсе на поставку труб двумя лотами - на 8,82 млрд и 3,27 млрд руб., которые "Роснефть" объявила в конце июля.