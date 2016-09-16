ВЭБ ожидает снижения ЦБ ключевой ставки на конец года до 9,5%

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Внешэкономбанк ожидал снижения ключевой ставки на совете директоров ЦБ в пятницу, до конца года ставка может снизиться еще на 0,5 п.п., сообщил ТАСС зампред ВЭБ Андрей Клепач.

"Да, мы и раньше говорили, что, скорее всего, они должны понизить ставку. И инфляция замедляется, и, скорее всего, действительно будет даже ниже, чем все прогнозы, то есть ниже 6% на конец года. В конце года, не думаю, что понизят сильно (ключевую ставку - прим. ред. ТАСС). Думаю, будет где-то 9,5%", - сказал Клепач, комментируя решение ЦБ о снижении с 19 сентября ключевой ставки до 10% годовых.

Банк России впервые с июня снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. - до 10%. Регулятор принял такое решение, учитывая замедление инфляции в соответствии с прогнозом и снижение инфляционных ожиданий при сохранении неустойчивой экономической активности.

Вместе с тем, для закрепления тенденции к устойчивому снижению инфляции, по оценкам ЦБ, необходимо поддержание достигнутого уровня ключевой ставки до конца 2016 г. с возможностью ее снижения в I-II кварталах 2017 г.

Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 октября 2016 г.