Соглашение о строительстве ж/д подходов к порту Тамань подписано в конце августа

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Концессионное соглашение о строительстве железнодорожных подходов к порту Тамань было подписано в конце августа, сообщил ТАСС представитель компании "Отэко", которая является инвестором проекта.

"25 августа Росжелдор и ГК "Отэко" подписали концессионное соглашение о строительстве примыкающих к железнодорожной инфраструктуре путей общего пользования", - сказал представитель "Отэко". По его словам, в соответствии с условиями концессионного соглашения работы по строительству путей будут выполнены до конца 2017 года.

При этом разрешение на строительство должно быть получено после того, как Росжелдор подготовит соответствующий проект, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией. "Подписанное соглашение дает старт этому процессу", - пояснил он.

Накануне в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспортной системы юга России президент РФ Владимир Путин поинтересовался у главы Минтранса Максима Соколова, решен ли вопрос с подготовкой железнодорожных подходов к порту в Тамани, где на сегодняшний день работает компания "Отэко" (проект по строительству терминальных мощностей в порту Тамань, включая нефтеналивной терминал, терминал перевалки навалочных грузов - прим. ТАСС).

Путин призвал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева проконтролировать процесс подписания соглашений. При этом Соколов отметил, что условия работы согласованы с инвестором и "проблем сто процентов нет". Разрешения, по словам Соколова, будут даны в тот момент, когда инвестор подпишет дополнительное соглашение.

Концессионное соглашение Федеральное агентство железнодорожного транспорта и компания "Таманьнефтегаз" (входит в группу компаний "Отэко") подписали в рамках Петербургского международного экономического форума-2016. "Таманьнефтегаз" построит 3,5 км железнодорожных путей общего пользования, примыкающих к развивающейся железнодорожной инфраструктуре полуострова Тамань. Новая ветка позволит компании увеличить объем перевозок в сторону терминалов "Отэк" до 70 млн тонн в год. Объем инвестиций составит 362 млн рублей.