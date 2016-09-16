Минфин Украины подтвердил получение кредитного транша МВФ в $1 млрд

КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) перечислил на казначейский счет Украины кредитный транш в размере $1 млрд. Об этом я пятницу сообщила пресс-служба министерства финансов Украины.

"Сегодня на казначейский счет было перечислено третий транш в $1 млрд от МВФ. Транш предоставляется в рамках программы расширенного финансирования МВФ на общую сумму в $17,5 млрд", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, получение данного транша дает возможность получить $1 млрд кредитных гарантий от США, €600 млн кредита от ЕС и другую поддержку от международных партнеров с целью "помочь Украине восстановить экономику и создать условия для самостоятельного развития после завершения программы".

В четверг, 15 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что "сумма третьего транша финансирования составляет 716,11 специальных прав заимствования (СПЗ) или около $1 млрд в эквиваленте". Большую его часть Украина получит в СПЗ, остальную часть - в международных валютах. Этот транш будет направлен на увеличение международных резервов Национального банка, сообщил регулятор.

В среду, 14 сентября, Совет директоров МВФ после длительной паузы, которая составила больше года, возобновил свою программу кредитования для Украины, приняв решение о выделении Киеву третьего транша в размере 1 млрд долларов. В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года, оставшуюся недовыполненной.

В рамках новой программы Киев успел сразу получить около $5 млрд и позже, по итогам первого обзора, еще $1,7 млрд.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24" назвал заседание совета директоров МВФ, на котором было одобрено выделение очередного транша финансовой помощи Украине, поспешным, дискуссии практически не было. Он также заявлял, что Россия будет голосовать на заседании против такого решения, в частности, из-за того, что Киев не проявляет добросовестного подхода к переговорам о своей просроченной суверенной задолженности перед Москвой.

"Заседание совета директоров фонда по этому вопросу прошло слишком быстро, дискуссии практически не было. Москва настаивает на том, что ни о каких деньгах (от МВФ - прим. ред. ТАСС) речи быть не должно, пока не решится вопрос по долгу Украины России", - сказал он.

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