Авиаконцерн "Антонов" намерен обеспечить перевозки НАТО без компании "Волга-Днепр"

КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. Украинская государственная компания "Авиалинии Антонова" намерена без сотрудничества с РФ обеспечить потребности НАТО в стратегических авиационных перевозках. Об этом заявил и.о. главы Миссии Украины при НАТО Егор Божок.

"Авиалинии Антонова" в состоянии самостоятельно обеспечить все потребности альянса в области стратегических авиационных перевозок. Мы в этом уверены", - сказал он в интервью изданию "Укринформ".

Он также напомнил, что Украина на высшем политическом уровне приняла решение приостановить сотрудничество с российской стороной в рамках следующей фазы программы SALIS - проекта перевозок для потребностей НАТО. Главным подрядчиком в рамках проекта является компания Ruslan SALIS GmbH (ФРГ), созданная в 2006 году компаниями "Авиалинии Антонова" и российской "Волга-Днепр". Срок действия трехлетнего контракта, подписанного Украиной и Россией в рамках программы SALIS заканчивается в декабре 2016 года.

Божок отметил, что в настоящее время альянс объявил тендер на следующий период действия программы SALIS, начиная с января 2017 года, в котором "Авиалинии Антонова" принимают единоличное участие без "Волга-Днепр". "Тендер продолжается, мы активно работаем, - отметил он. Я уверен, что результат будет положительным, учитывая ту поддержку, которую мы чувствуем в этом вопросе в НАТО".

Конфликт вокруг самолетов "Руслан"

Ранее Госконцерн "Антонов" уже заявлял, что до конца года разорвет сотрудничество с российской компанией- авиаперевозчиком "Волга-Днепр".

Кроме того, президент концерна Александр Коцюба заявил, что концерн как разработчик имеет право поставить вопрос о запретах на полеты самолетов "Ан". В частности, компания планирует объявить небезопасными международные полеты самолетов Ан-124-100 "Руслан", которые используются в России (компанией "Волга-Днепр" и Воздушно-космическими силами РФ), если их эксплуатанты откажутся от сервисного обслуживания на киевском госпредприятии.

В свою очередь в России заявили, что запрет на международные полеты Ан-124 авиакомпаний РФ может вызвать ответные меры. В частности, Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) заявила, что в случае запрета рассмотрит возможность обращения в соответствующие государственные органы РФ для оценки легитимности эксплуатации парка самолетов марки "Ил" на Украине. Как пояснили ТАСС в ОАК, "данные самолеты, принадлежащие ВВС Украины и "Украинской авиационно-транспортной компании", а это несколько десятков самолетов, эксплуатируются без разрешительных документов на продление эксплуатации с начала 2000-х годов, летая не только на Украине, но и по всему миру по заказам НАТО и ООН".

Прекращение сотрудничества

Госконцерн "Антонов" в сентябре 2015 года по решению правительства Украины вышел из украинско-российского СП "ОАК-Антонов". Из-за разрыва кооперационных связей "Антонов" в текущем году не сможет выпустить ни одного нового самолета, заявил на прошлой неделе заместитель начальника отделения перспективных разработок "Антонова" Андрей Хаустов. Он также отметил, что в 2015 году "Антонов" произвел всего два самолета Ан-148 и Ан-158, где были использованы российские комплектующие. "Это фактически тот запас, который у нас был, на этих самолетах он закончился", - уточнил Хаустов.

Украинский авиастроительный концерн "Антонов". Досье