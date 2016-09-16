ЦБ РФ ожидает, что избыток предложения нефти сохранится до 2017 г.

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Банк России ожидает, что избыток предложения нефти сохранится до 2017 г. Об этом говорится в докладе регулятора по денежно-кредитной политике.

"Оценки баланса спроса и предложения на мировом рынке нефти существенно не изменились: ожидается, что избыток предложения нефти сохранится до 2017 г. С учетом этого Банк России сохранил базовый прогноз цены на нефть марки Urals до конца 2016 г. на уровне $40 за баррель", - говорится в докладе ЦБ РФ.

Мировой рынок нефти. Досье