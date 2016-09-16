"Аптечная сеть 36,6" разместит допэмиссию в 1,5 млрд акций 19 сентября

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. "Аптечная сеть 36,6" разместит по открытой подписке допэмиссию 1,5 млрд акций 19 сентября 2016 г. Об этом говорится в материалах компании.

Номинал каждой размещаемой ценной бумаги составляет 64 копейки. Цена размещения определена в размере 12 рублей за акцию. Для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, цена определена в размере 10 рублей 80 копеек за бумагу, уточняется в документе.

Датой окончания размещения является ранняя из дат: 60 дней с начала размещения или размещение последней акции допвыпуска.

Сейчас на Московской бирже обращается 976,5 млн акций "Аптечной сети 36,6".

Выкуп допэмиссии для слияния

Ранее сообщалось, что допэмиссия в таком объеме планируется в рамках слияния "Аптечной сети 36,6" с А5, причем 950 млн бумаг из этого выпуска может приобрести структура Романа Авдеева - ООО "Концерн "Россиум". Максимальная сумма сделки с ООО "Концерн "Россиум" составит не более 10 млрд руб.

Уставный капитал "Аптечной сети 36,6" разделен на 976 млн 450 тыс. 68 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,64 руб. каждая.

Ранее в январе сообщалось, что допэмиссия планируется в рамках слияния "36,6" с А5. Крупнейшие акционеры "Аптечной сети 36,6" и контролирующие акционеры A5 Pharmacy Retail Limited (головная компания аптечной сети А5) предварительно договорились о слиянии сетей. Сделка будет завершена при согласовании регулирующих органов и "соблюдения прочих условий".

В конце декабря Авдеев сообщал ТАСС, что закрыл сделку по приобретению контрольного пакета акций аптечной группы A5.

ОАО "Аптечная сеть 36,6" учреждено в 2003 году, и в том же году компания вышла на IPO. Группа развивает аптеки "36,6", A.v.e и "Горздрав". Общее число аптечных точек под управлением группы "36,6" достигает 1 тыс.

А5 Group реализует аптечную продукцию под брендами "А5", "Норма", "Фармадар", "Мособлфармация", "Социальные аптеки". Компания была основана в 2006 году экс- гендиректором сети "Копейка" (вошла в X5 Retail Group) Сергеем Солодовым и Романом Буздалиным. Аптечная сеть насчитывает более 1 тыс. торговых точек в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, а также других городах в Центральном, Поволжском и Северо- Западном федеральных округах.