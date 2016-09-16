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ЦБ: траты из Резервного фонда в 2016 г. могут составить 2,3-3 трлн рублей

Экономика и бизнес
16 сентября, 19:32 UTC+3 МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
На 1 сентября размер фонда составлял 2,090 трлн рублей
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© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Использование средств Резервного фонда РФ в 2016 году может составить 2,3-3 трлн рублей в зависимости от итогов приватизации в текущем году и привлечения других доходов. Об этом говорится в докладе ЦБ.

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"По оценкам Минфина, использование средств Резервного фонда для финансирования дефицита федерального бюджета в 2016 г. может составить 2,3-3,0 трлн рублей в зависимости от результатов исполнения программы приватизации и привлечения средств за счет других источников финансирования дефицита", - отмечается в докладе.

На 1 сентября размер Резервного фонда составляет 2,090 трлн рублей

Для финансирования дефицита федерального бюджета в августе из Резервного фонда было перечислено еще 0,4 млрд рублей, всего с начала 2016 г. - 1,2 трлн рублей. Кроме того, Минфин продолжил успешно исполнять программу размещений госдолга - чистое размещение портфеля ОФЗ в целом в январе - июле достигло 312 млрд рублей.

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Всего в 2016 году Минфин планировал потратить из Резервного фонда 2,1 трлн рублей. Как сообщал ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, удержать траты Резервного фонда на этом уровне в текущем году будет непросто, так как сумма формировалась из расчета цены на нефть в $50 за баррель.

Сбалансировать траты при меньшей цене Минфин рассчитывает за счет доходов от приватизации госактивов.

Замглавы Минфина Сергей Сторчак не исключал, что Резервный фонд может быть исчерпан в 2017 году.

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