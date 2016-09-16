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Объем чистых внутренних заимствований в РФ в 2017 г. может вырасти в четыре раза

Экономика и бизнес
16 сентября, 19:05 UTC+3 МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
Чистые внутренние заимствования в 2016 г. запланированы на уровне 500 млрд рублей
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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Объем чистых внутренних заимствований РФ в 2017 году может вырасти в 4 раза, до 1 трлн рублей. Об этом говорится в докладе Банка России.

"В то же время в 2017 г. Минфин планирует увеличить объем финансирования дефицита бюджета за счет чистых внутренних заимствований, величина которых, по предварительным оценкам ведомства, может вырасти в четыре раза и составить более 1 трлн рублей", - сказано в докладе.

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На фоне активизации программы внутренних заимствований объем внутреннего федерального долга вырос за июнь - август 2016 г. на 0,1 трлн рублей, до 7,3 трлн рублей. В то же время внешний долг продолжил снижаться в июне - июле за счет курсовой переоценки и составил 3,4 трлн рублей.

Ранее замминистра финансов РФ Сергей Сторчак сообщал, что объем внутренних займов может быть увеличен в рамках бюджета на сумму, эквивалентную $3 млрд, запланированных как займы на внешнем рынке.

Чистые внутренние заимствования в 2016 г. запланированы на уровне 500 млрд руб. Объем валовых привлечений заложен на уровне 1,002 трлн руб., погасить планируется 702 млрд руб. Кроме того, принято решение об обмене облигаций федерального займа (ОФЗ) стоимостью до 200 млрд руб. по согласованию с их владельцами, включая ЦБ РФ, на ОФЗ других выпусков.

В 2015 г. чистый объем заимствований составил 80 млрд руб.

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