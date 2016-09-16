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S&P повысило прогноз по рейтингу России до "стабильного"

Экономика и бизнес
16 сентября, 18:43 UTC+3
Cам рейтинг подтвержден на уровне "ВВ+"
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Andy Wong

МОСКВА, /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) повысило прогноз по суверенному кредитному рейтингу России до "стабильного" с "негативного", подтвердив сам рейтинг на уровне "ВВ+".

Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

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Краткосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B", долгосрочный кредитный рейтинг в национальной валюте подтвержден на уровне "BBB-", а краткосрочный - на уровне "A-3". Рейтинг РФ по национальной шкале подтвержден на уровне "ruAAA".

По оценке S&P, влияние внешних рисков на экономику РФ несколько снизилось. В то же время Россия продолжает приспосабливаться к двойному внешнему шоку со стороны низких цен на нефть и санкций со стороны США и ЕС. "Стабильный прогноз по рейтингам отражает наши ожидания того, что российская экономика продолжит приспосабливаться к относительно низким ценам на нефть, продолжая следить за бюджетными показателями", - говорится в релизе S&P.

S&P также ожидает увеличение дефицита консолидированного бюджета РФ в 2016 году до 4,1% ВВП с 3,5% ВВП в 2015 году.

В апреле 2014 г. на фоне событий на Украине рейтинг был понижен с "BBB" до "BBB-" с "негативным" прогнозом. Затем в январе 2015 г. агентство понизило рейтинг России до "BB+" с "негативным" прогнозом.

Предыдущий пересмотр российского кредитного рейтинга S&P проводило в феврале 2016 года. Тогда агентство ничего не изменило, подтвердив и рейтинг, и "негативный" прогноз по нему. 

Другое международное рейтинговое агентство - Moody's - также держит рейтинг РФ в спекулятивной категории на уровне Ba1. 

Рейтинг России

Moody's, Standard and Poor's и Fitch ведут суверенный кредитный рейтинг России с осени 1996 года. До 2003-2005 годов национальный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте считался неинвестиционным всеми агентствами. В настоящее признает российские обязательства инвестиционными только Fitch.

Рейтинг по версии S&P

S&P впервые присвоил России рейтинг 4 октября 1996 года: BB- (неинвестиционный, рискованные обязательства). За два месяца до дефолта 17 августа 1998 года рейтинг был понижен до B+, 13 августа - до B- и затем понижен до преддефолтных: CCC и CCC-.

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27 января 1999 года рейтинг был понижен до SD (частичный дефолт) после отказа погашать третий транш валютных облигаций. Восстановление рейтинга началось 8 декабря 2000 года: сначала до уровня B-. 31 января 2005 года S&P впервые присвоил России инвестиционный рейтинг BBB-.

15 декабря 2005 года он был повышен до BBB, а 4 сентября до BBB+. После начала мирового экономического кризиса в 2008-2009 годов рейтинг был понижен до BBB.

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