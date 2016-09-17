В бархате осени: где отдохнуть в октябре

Календарная осень не повод отказываться от отпуска, несмотря на то что солнечных дней все меньше и они не такие теплые. Свой отпуск можно организовать как в России, так и за границей, причем совершенно необязательно отказываться от моря и пляжа. О том, где отдохнуть этой осенью, — в специальном материале ТАСС.

Сочи и Крым

Осень — бархатный сезон для любителей пляжного отдыха: уже нет изнуряющей жары, огромного количества туристов, очередей и дефицита хорошего жилья.

Популярным направлением в осеннем сезоне является Крым — море остывает лишь в конце октября, а дневные температуры составляют в среднем 20–25 градусов. В случае не слишком теплой погоды можно отправиться на экскурсию — полуостров знаменит достопримечательностями, — погулять или покататься на велосипеде. Стоимость недельного тура с авиаперелетом — от 17 тыс. руб. с человека.

При этом стоимость тура зависит от региона. Курорты Ялты и Алушты вполне сопоставимы по ценам с Сочи, а вот в западной и восточной частях Крымского полуострова отдых на 15–20% дешевле, указал министр курортов и туризма региона Сергей Стрельбицкий.

Что касается отдыха в Сочи — а осенью вполне можно отправиться и туда, — то недельный тур обойдется в 30–40 тыс. руб.

Вместе с тем, несмотря на конец сезона, осенью ситуация на внутреннем туристическом рынке неоднозначная. Как отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР), чартерные программы туроператоров постепенно подходят к концу, а стоимость билетов на регулярные рейсы растет.

Турция и Кипр

Стоимость путевок на зарубежные морские курорты осенью ниже, чем в высокий летний сезон, а температура воды в некоторых странах еще вполне комфортна. Доступными для пляжного отдыха остаются безвизовые Турция, Кипр, Тунис, Израиль, Таиланд и другие.

С появлением чартеров Турция стала стоить от 40 тыс. руб. за тур. Стоимость недельного тура в Тунис в среднем обойдется в 35 тыс. руб. с человека, путевка на Кипр — около 40 тыс. руб. Чтобы слетать на неделю в Таиланд, придется раскошелиться в среднем на 60 тыс. руб. Отдых на Мертвом море в Израиле обойдется примерно в 50 тыс. руб.

Под парусом

Весьма интересным может стать отпуск, проведенный под парусом. Туристические компании предлагают самые разнообразные круизы: как морские, так и речные, как по России, так и за рубежом. Все зависит от продолжительности отпуска и, конечно же, бюджета.

Например, можно отправиться в круиз по Средиземному морю и наслаждаться видами осенней Европы. Стоимость такой поездки начинается от €439 и не учитывает стоимость авиаперелета, экскурсии и др. Зато на борту круизного лайнера можно пользоваться бассейном, тренажерным залом, библиотекой, а также посещать дискотеку, кинотеатр и т.д.

Интересным и менее дорогостоящим может стать осеннее путешествие по России.

Например, можно выбрать круиз по Волге с остановкой в таких городах, как Самара, Казань, Астрахань, Саратов и др. Туркомпании предлагают также круиз из Москвы в Санкт-Петербург с остановками в Угличе, Кижах, Ярославле. Стоимость таких путешествий — приблизительно 30 тыс. руб.

По горам России

Любителям активного отдыха можно предложить туристический групповой поход на Домбай. В течение нескольких дней в сопровождении инструктора туристы знакомятся с местными природными достопримечательностями в рамках пешего похода. Стоимость путешествия зависит от длительности и маршрута. Семь дней в горах Домбая — от 19 тыс. руб.

Среди направлений для активного отдыха в России также Карелия, Алтай, тот же Крым, Адыгея и др.

По "Золотому кольцу"

Любознательным понравится экскурсионный автобусный тур по России. Например, поездка по Черноземью продолжительностью семь дней позволит посетить Тамбов, Липецк, Костомарово, Воронеж и др. В рамках тура можно познакомиться с местными достопримечательностями и прикоснуться к истории городов. Стоимость путешествия — от 30 тыс. руб., и в него уже включено проживание в гостинице и двухразовое питание. Существуют туры с меньшей продолжительностью: например, двухдневная поездка Поленово—Таруса—Мелихово. За посещение усадеб Подмосковья придется заплатить от 7,5 тыс. руб.