"Транснефть" возобновит перекачку нефтепродуктов в Украину 17 сентября

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" возобновит перекачку нефтепродуктов в направлении Украины в ночь на 17 сентября, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"Сегодня во второй половине дня компанией "Транснефть" получена оформленная должным образом таможенная декларация из Центральной энергетической таможни для транспортировки дизельного топлива в направлении Украины. На основании этого 17 сентября в 00:00 часов возобновляется перекачка в данном направлении", - сказал он.

9 сентября сообщалось, что "Транснефть" получила от таможни предписание остановить транспортировку нефтепродуктов в направлении Украины, в котором сообщалось об аннулировании Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России заключений, выданных российским участникам внешнеэкономической деятельности на поставку нефтепродуктов на Украину.

"Транснефть" с мая возобновила поставки нефтепродуктов в направлении Украины. Как сообщал заместитель вице-президента, директор департамента транспорта и учета нефтепродуктов "Транснефти" Владимир Назаров, у компании была заявка "Роснефти" на поставку 100 тыс. т дизтоплива в направлении Украины.

Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин пояснял, что в мае планировалось отправить 30 тыс. т на Украину, а еще 30 тыс. т на заполнение законсервированного трубопровода "Транснефти" до границы с Украиной.