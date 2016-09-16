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Минфин ожидает повышения рейтинга РФ до инвестиционного

Экономика и бизнес
16 сентября, 19:42 UTC+3 МОСКВА 16, сентября. /ТАСС
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что решение S&P отражает объективный процесс завершения адаптации российской экономики к изменившимся внешним условиям
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ ожидает повышения рейтинга России до инвестиционного благодаря консервативной бюджетной политике, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

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"Решение агентства S&P улучшить прогноз суверенного рейтинга Российской Федерации стало первой положительной оценкой со стороны международных рейтинговых агентств с сентября 2010 г. Решение отражает объективный процесс завершения адаптации российской экономики к изменившимся внешним условиям. Реализация программы бюджетной консолидации в ближайшую трехлетку, а также установление новых бюджетных правил, обеспечивающих не зависящее от колебаний сырьевого рынка поступательное развитие экономики, должны способствовать возвращению суверенных рейтингов в область инвестиционного уровня в дальнейшем", - сказал глава Минфина.

Ранее в пятницу международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) повысило прогноз по суверенному кредитному рейтингу России до "стабильного" с "негативного", подтвердив долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне "ВВ+".

При этом краткосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B", долгосрочный кредитный рейтинг в национальной валюте - на уровне "BBB-", а краткосрочный - на уровне "A-3". Рейтинг РФ по национальной шкале подтвержден на уровне "ruAAA".

По оценке S&P, влияние внешних рисков на экономику РФ несколько снизилось. В то же время Россия продолжает приспосабливаться к двойному внешнему шоку со стороны низких цен на нефть и санкций со стороны США и ЕС.

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Силуанов, Антон Германович
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