Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз растительной продукции из Египта

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор с 22 сентября вводит временные ограничения на ввоз растительной продукции из Египта, сообщается в пресс-релизе российского ведомства.

"В связи с продолжающимися поставками небезопасной в фитосанитарном отношении подкарантинной продукции в нарушение международного и российского законодательства, Россельхознадзор с 22 сентября 2016 г. вводит временные ограничения на ввоз в РФ продукции высокого фитосанитарного риска происхождением Арабская Республика Египет до принятия египетской стороной эффективных мер по обеспечению фитосанитарной безопасности продукции, поставляемой в Россию", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, по итогам переговоров представителей российского ведомства с египетской стороной в Москве, было принято решение о визите экспертов Центральной администрации карантина растений Египта в РФ для предметного обсуждения ситуации, связанной с систематическими нарушениями при экспорте растительной продукции в Россию.

Так, в 2016 году было выявлено 47 случаев поставок Египтом в Россию растительной продукции, зараженной карантинными для России объектами. Учитывая, что объем экспортируемой на территорию России египетской подкарантинной продукции существенно возрос и за первое полугодие 2016 года достиг показателя в 500 тыс. тонн, вопрос соблюдения фитосанитарных требований РФ с целью обеспечения безопасности ее территории имеет особое значение, подчеркивают в Россельхознадзоре.