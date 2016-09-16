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Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз растительной продукции из Египта

Экономика и бизнес
16 сентября, 19:56 UTC+3
Временные ограничения вводятся с 22 сентября
Материал из 1 страницы
© EPA/YAHYA ARHAB

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор с 22 сентября вводит временные ограничения на ввоз растительной продукции из Египта, сообщается в пресс-релизе российского ведомства.

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"В связи с продолжающимися поставками небезопасной в фитосанитарном отношении подкарантинной продукции в нарушение международного и российского законодательства, Россельхознадзор с 22 сентября 2016 г. вводит временные ограничения на ввоз в РФ продукции высокого фитосанитарного риска происхождением Арабская Республика Египет до принятия египетской стороной эффективных мер по обеспечению фитосанитарной безопасности продукции, поставляемой в Россию", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, по итогам переговоров представителей российского ведомства с египетской стороной в Москве, было принято решение о визите экспертов Центральной администрации карантина растений Египта в РФ для предметного обсуждения ситуации, связанной с систематическими нарушениями при экспорте растительной продукции в Россию.

Так, в 2016 году было выявлено 47 случаев поставок Египтом в Россию растительной продукции, зараженной карантинными для России объектами. Учитывая, что объем экспортируемой на территорию России египетской подкарантинной продукции существенно возрос и за первое полугодие 2016 года достиг показателя в 500 тыс. тонн, вопрос соблюдения фитосанитарных требований РФ с целью обеспечения безопасности ее территории имеет особое значение, подчеркивают в Россельхознадзоре.

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