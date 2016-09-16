"Газпром" ввел в эксплуатацию месторождение Инкауаси в Боливии

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. "Газпром" в составе консорциума ввел в промышленную эксплуатацию месторождение Инкауаси в Боливии, говорится в сообщении российского газового холдинга.

Инкауаси - одно из крупнейших действующих газоконденсатных месторождений Боливии. Извлекаемые запасы месторождения оцениваются в 70,8 млрд куб. м газа и 4,8 млн тонн газового конденсата. В рамках первой очереди на месторождении построены три скважины, установка комплексной подготовки газа мощностью 6,9 млн куб. м в сутки, система внутрипромысловых трубопроводов, создана комплексная система управления добычей. От Инкауаси проложен и подключен к системе магистральных трубопроводов страны 100-километровый газопровод.

Добыча газа на месторождении уже ведется и до конца года будет выведена на уровень 6,5 млн куб. м в сутки. Газ поставляется на внутренний рынок, а также будет экспортироваться в Аргентину и Бразилию.

Также в четверг состоялись рабочие встречи главы "Газпрома" Алексея Миллера с президентом Боливии Эво Моралесом и министром углеводородов и энергетики страны Луисом Альберто Санчесом. Стороны дали высокую оценку реализации совместных проектов по освоению запасов углеводородов на территории Боливии, а также выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии стратегического партнерства в газовой сфере.

Интересы "Газпрома" в боливийских проектах представляет Gazprom International - специализированная компания по реализации зарубежных проектов в области поиска, разведки и разработки месторождений углеводородов.

Месторождение Инкауаси расположено в пределах лицензионных участков Ипати и Акио. Разработкой Инкауаси занимается консорциум в составе: Total S.A. (50%, оператор проекта), ПАО "Газпром" (20%), Tecpetrol S.A. (20%) и YPFB (10%).

"Газпром" совместно с Total также реализует проект по геологоразведке месторождений углеводородов на участке "Асеро". Долевое участие партнеров в проекте на этапе геологоразведки: "Газпром" - 50%, Total - 50%.

В 2016 году "Газпром", YPFB и Министерство углеводородов и энергетики Боливии подписали дорожную карту по реализации проектов в стране.

Gazprom International и министерство углеводородов и энергетики Боливии в 2016 году подписали соглашение об актуализации генеральной схемы развития газовой отрасли страны до 2040 года. Генсхема определяет направления развития топливно - энергетического сектора Боливии в области разведки, добычи и переработки углеводородного сырья, его транспортировки и реализации.

"Газпром" и YPFB в 2016 году заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое предусматривает взаимодействие в области разведки, добычи и транспортировки углеводородов в Боливии, сооружения и модернизации объектов нефтегазовой инфраструктуры страны, а также создания энергогенерирующих мощностей.

Gazprom International и YPFB в 2016 году подписали соглашение об изучении перспективных блоков Ла Сейба, Витиакуа и Мадиди на территории Боливии.