Клиенты подали в суд на банк Wells Fargo за мошенничество

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Клиенты Wells Fargo, который оштрафован на $185 млн за незаконное навязывание им банковских услуг, подали групповой иск на этот один из крупнейших американских банков. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, клиенты обвинили банк в мошенничестве, халатности, вторжении в личную жизнь и других злоупотреблениях. Иск подан в районный суд штата Юта.

Ранее сообщалось, что американское Бюро по финансовой защите потребителей наложило на Wells Fargo штраф в размере $185 млн. Ведомство пришло к выводу, что сотрудники финансового института проводили масштабную незаконную практику открытия банковских счетов для своих клиентов без их ведома, а также навязывали им определенные услуги и сервисы, в которых те не нуждались, чтобы получать премии за выполнение плана продаж.

Работники Wells Fargo за последние несколько лет открыли без ведома клиентов свыше 2 млн счетов, привязанных к кредитным картам. При этом в некоторых случаях деньги с уже имевшихся счетов переводились без одобрения клиентов на вновь открытые счета. Сотрудники банка также были уличены в создании фальшивых адресов электронной почты, которые они привязывали к новым аккаунтам или же подключали с их помощью клиентов к различным банковским онлайн-услугам.

В Wells Fargo признали свою вину, объявив об увольнении около 5,3 тыс. сотрудников, которые были уличены в нарушениях.