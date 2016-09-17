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Страны Африки нуждаются в 150 самолетах МС-21

Экономика и бизнес
17 сентября, 8:41 UTC+3 ПРЕТОРИЯ /Корр. ТАСС, Александр Нечаев
Об этом заявил представитель авиастроительной корпорации "Иркут" по итогам переговоров с главой южноафриканского холдинга "Парамаунт Групп" о продвижении МС-21 в Африке
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ПРЕТОРИЯ, 17 сентября. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. Потребности Африки в новом российском "Магистральном самолете XXI века" (МС-21) оцениваются в полторы сотни машин.

"Его рынок в африканском регионе среди лоукостеров может составить порядка 150 самолетов при наличии гибкого финансирования", - сообщил корреспонденту ТАСС представитель авиастроительной корпорации "Иркут" Геннадий Прищепа по итогам переговоров с главой южноафриканского холдинга "Парамаунт Групп" Айвором Ичковицом о продвижении МС-21 в Африке.

"Парамаунт" обещал приложить все усилия, чтобы данный проект был реализован. Это означает вхождение "Иркута" на авиационный рынок ЮАР с дальнейшим продвижением в регион южнее Сахары", - сказал Прищепа.

Переговоры прошли в рамках выставки "Африка Аэроспейс энд Дифенс" в Претории. "Парамаунт" - крупнейшая в ЮАР частной компанией, занимающейся авиастроением. Ранее "Иркут" и "Парамаунт" заключили соглашения о стратегическом партнерстве в продвижении МС-21 в Африке. Южноафриканские представители планируют посетить самолетостроительный завод в первой половине 2017 года, сказал Прищепа.

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