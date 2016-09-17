Tesla выпустит программы для улучшения работы автопилота 21 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская компания Tesla Motors рассчитывает 21 сентября выпустить обновленное программное обеспечение (ПО) версии 8.0 для автопилота в своих электромобилях. Об этом заявил в пятницу глава корпорации Илон Маск в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

"Надеемся, что 8.0 выйдет по всему миру в среду, если в последний момент не обнаружатся проблемы", - говорится в сообщении предпринимателя.

@vicentes @EdibleApple Hoping to start WW rollout of 8.0 on Wednesday if no last minute issues discovered. — Elon Musk (@elonmusk) 16 сентября 2016 г.

Как указывали ранее представители Tesla, усовершенствованная система, в частности, позволит компьютеру в автомобиле более эффективно обрабатывать информацию, получаемую с помощью радара, который был установлен на машины Tesla в октябре 2014 года. Это, как заверяют в компании, сделает автопилот более надежным.

"Это будет серьезное повышение уровня безопасности системы исключительно за счет нового ПО", - указал Маск на прошлой неделе во время телефонной конференции с участием инвесторов. Он также отметил, что наличие в машине нового ПО, вероятнее всего, могло бы предотвратить автоаварию, произошедшую в мае в штате Флорида. Тогда погиб мужчина, ехавший в ясную солнечную погоду в автомобиле Tesla Model S, находившемся под управлением автопилота. Как указали в Tesla Motors, сенсоры и датчики машины не смогли различить на фоне неба ярко освещенный солнцем белый трейлер, стоявший почти перпендикулярно направлению движения Tesla.

Как минимум еще две аварии, связанные с использованием автопилота, произошли в июле в штатах Монтана и Пенсильвания, однако пострадавших тогда не было.

Tesla Motors выпускает в настоящий момент две модели авто: седан Model S и кроссовер Model X. Компания планирует наладить серийный выпуск новой Model 3 в 2017 году.