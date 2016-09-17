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Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году

Экономика и бизнес
17 сентября, 11:19 дата обновления: 17 сентября, 11:26 UTC+3
Это произойдет, если приватизация госактивов не случится в планируемом объеме
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© Валерий Шарифулин/ТАСC

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Средства Резервного фонда могут закончиться уже в этом году или в начале следующего года, а средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) российские власти могут начать тратить в 2017 году.

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Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Минфину.

"Там чуть-чуть останется на следующий год, а, может быть, и израсходуют (в текущем году - прим. ред.), если приватизация не случится в планируемом объеме. Но, скорее всего, в начале следующего года", - сказал собеседник агентства.

Он также не исключил, что в 2017 году будут тратиться средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ). "Пока правительство от этого не отказалось", - сказал он.

Справочная информация

По данным Минфина РФ, Резервный фонд за август 2016 года снизился на 18,4% - до 2,09 трлн рублей, ФНБ - на 2,5% - до 4,719 трлн рублей.

В августе министерство в третий раз в 2016 году перечислило из Резервного фонда средства на покрытие дефицита бюджета - в размере 390 млрд рублей.

Всего в 2016 году Минфин планировал потратить из Резервного фонда 2,1 трлн рублей. Как сообщал ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, удержать траты Резервного фонда на этом уровне в текущем году будет непросто, так как сумма формировалась из расчета цены на нефть в $50 за баррель. Сбалансировать траты при меньшей цене Минфин рассчитывает за счет доходов от приватизации госактивов.

О приватизации госактивов

Приватизация пакета "Роснефти", скорее всего, состоится до конца 2016 года, а пакет "Башнефти" вряд ли будет продан в этом году, сообщил источник ТАСС.

"Башнефть" в этом году вряд ли будет продана, поэтому уже планы (по доходам от приватизации - прим. ред.) не состоятся, на "Башнефть" приходилась очень большая доля по покрытию дефицита. "Роснефть" вполне возможно что успеем", - сказал он.

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Дефицит федерального бюджета на 2016 год утвержден на уровне 3% ВВП при расходах около 16 трлн рублей и доходах в 13,7 трлн рублей.

В начале этого года президент РФ Владимир Путин объявил о решении государства продать доли в "Роснефти", "Башнефти", ВТБ, "Алросе" и "Совкомфлоте". Пока что состоялась только сделка по продаже акций "Алроса". Сейчас к продаже готовятся 19,5% акций "Роснефти", предварительная оценка пакета составляет $11 млрд. Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев ранее заявлял, что сделка по приватизации "Роснефти" может состояться в любой момент, начиная с октября.

Приватизация "Башнефти" (50,08%) в августе текущего года была отложена на неопределенный срок. Однако глава Минэкономразвития не исключает, что сделка все же состоится до конца 2016 года.

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