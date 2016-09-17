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Источник: дефицит бюджета в 2016 году превысит прогнозируемый уровень в 3% ВВП

Экономика и бизнес
17 сентября, 11:07 UTC+3
По мнению собеседника агентства, этот показатель может составить 3,5%
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Дефицит бюджета РФ в 2016 году может превысить запланированные Минфином 3% ВВП и составить 3,5%. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Минфину.

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"Я думаю, что будет около 3,5%", - сказал он. 

Дефицит федерального бюджета на 2016 год утвержден на уровне 3% ВВП при расходах около 16 трлн рублей и доходах в 13,7 трлн рублей. Однако в конце августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что дефицит бюджета по итогам текущего года может превысить 3% ВВП при цене нефти ниже $50 за баррель.

Как заявил в начале сентября министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, правительство постарается удержать дефицит бюджета РФ в 2016 году на уровне 3,3% ВВП. 

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