Источник: дефицит бюджета в 2016 году превысит прогнозируемый уровень в 3% ВВП

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Дефицит бюджета РФ в 2016 году может превысить запланированные Минфином 3% ВВП и составить 3,5%. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Минфину.

"Я думаю, что будет около 3,5%", - сказал он.

Дефицит федерального бюджета на 2016 год утвержден на уровне 3% ВВП при расходах около 16 трлн рублей и доходах в 13,7 трлн рублей. Однако в конце августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что дефицит бюджета по итогам текущего года может превысить 3% ВВП при цене нефти ниже $50 за баррель.

Как заявил в начале сентября министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, правительство постарается удержать дефицит бюджета РФ в 2016 году на уровне 3,3% ВВП.