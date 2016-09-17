Источник: налоговый маневр увеличит нагрузку и на нефтяные компании, и на потребителей

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Минфин осенью внесет предложения в правительство по налоговому маневру, предусматривающему снижение экспортной пошлины на нефть и рост НДПИ в 2017-2019 годах, проведение налогового маневра увеличит нагрузку как на нефтяные компании, так и на потребителей. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к министерству.

"Сейчас решение правительства о том, что будет (с налогообложением нефтяной отрасли - ред.) после 2017 года нет. И в этой связи Минфин, видимо, вынесет предложение (в рамках бюджетного процесса - ред.) о том, как налоговый маневр будет продвигаться дальше", - сказал он.

Источник добавил, что проведение налогового маневра можно растянуть на пять-шесть лет. По его словам, проведение налогового маневра увеличит нагрузку как на нефтяные компании, так и на потребителей, а также приведет к выравниванию внешних и внутренних цен на энергоносители.

Налоговый маневр означает, что экспортная пошлина на нефть должна обнулиться, автоматически исчезнут и льготы, а компенсироваться бюджетные доходы будут за счет роста НДПИ на нефть. Пошлины снижаются с 2015 года, в 2017 году по закону они упадут до 30%.

"Это немного меняет цены на энергоносители внутри России. Экспортная пошлина всегда была разницей между внешней и внутренней ценой. То есть вы ее вводите, с вас берет пошлину, а на внешнем рынке можно продать только по мировым ценам. Пошлина забирала часть. Соответственно, у нас выровняется внутренняя и внешняя цена. Это, конечно, создает некоторую нагрузку для потребителей, потому что НДПИ теперь предполагает и внутреннее направление, пошлина поддерживала только внешнее", - пояснил источник.

Он добавил, что "это сложный период, его можно растянуть лет на 5-6". "В рамках этого механизма, конечно, будет больше собираться с нефтяных компаний", - заключил он.

Нефтяное налогообложение

Последние несколько лет в России проводится реформа налогообложения в нефтяной сфере. Основная среднесрочная цель реформы - снижение ставок экспортной пошлины на нефть, их постепенное выравнивание со ставками экспортной пошлины на темные и, в некоторой степени, светлые нефтепродукты, а также повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых. Реализация именно этого вектора реформы в законах, принятых в 2013-2014 годах, получила название налогового маневра. Налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, действующий с 1 января 2015 г., предусматривает снижение экспортных пошлин на нефть до 30% в 2017 г. с нынешних 42%, с параллельным ростом ставки НДПИ на нефть до 919 руб. за т в 2017 г. с 857 руб. за т в 2016 г.

Цель маневра - дать возможность адаптироваться к резкому падению мировых цен на нефть как производителям нефти, так и бюджету, не создавая дополнительных проблем для внутреннего рынка нефтепродуктов.

Параллельно Минфин и Минэнерго России в течение последних нескольких лет вели дискуссию о новом налоговом режиме для нефтяных месторождений. Ведомства разработали две собственные, по оценкам экспертов, трудно совместимые концепции. В частности, Минэнерго поддерживало концепцию налога на финансовый результат (НФР) и предлагало внедрять ее постепенно, проведя в 2016 году эксперимент на "пилотах", в том числе и на действующих месторождениях. Минфин предлагал вводить налог на добавленный доход (НДД), но только на новых месторождениях. Впоследствии министерства перешли к обсуждению единой концепции налогообложения отрасли на основе НДД.

Как заявил в рамках Восточного экономического форума министр энергетики РФ Александр Новак, ведомства почти достигли компромисса по вопросу налогообложения "нефтянки". Теперь эта система называется ННС (новая налоговая система).

Суммарная добыча на старых месторождениях не должна превышать 10 млн тонн, для новых ограничений нет.