Киев рассчитывает получить от МВФ до конца года еще $1,3 млрд

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КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Украина ожидает получить от Международного валютного фонда (МВФ) до конца года еще один транш, размер которого может составить $1,3 млрд. Эту информацию в субботу подтвердил в беседе с корреспонденту ТАСС представитель министерства финансов Украины на полях 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).
"Мы ожидаем (от МВФ) еще один транш до конца года, предварительно, в размере $1,3 млрд, но точная сумма будет определена Советом МВФ", - отметил он.
При этом представитель минфина отказался комментировать информацию о том, что одним из условий предоставления кредитов МВФ является необходимость поднять пенсионный возраст на Украине, о чем ранее писали украинские СМИ. По словам чиновника, официально такой информации не будет до обнародования меморандума МВФ.
В среду, 14 сентября, Совет директоров МВФ после длительной паузы, которая составила больше года, возобновил свою программу кредитования для Украины, приняв решение о выделении Киеву третьего транша в размере $1 млрд.