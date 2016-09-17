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Между Минском и Калугой запустят регулярные авиарейсы

Экономика и бизнес
17 сентября, 17:31 UTC+3 КАЛУГА /Корр. ТАСС, Алевтина Зубрилина
Ожидается, что полеты будет совершать белорусская авиакомпания "Белавиа"
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КАЛУГА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Регулярные авиарейсы в ближайшее время будут запущены между Минском и Калугой. Ожидается, что полеты будет совершать белорусская авиакомпания "Белавиа", сообщил в субботу корреспонденту ТАСС заместитель премьер-министра Белоруссии Анатолий Калинин.

"Сейчас эта тема перешла в практическую плоскость, в конце октября мы направим делегацию специалистов Минтранспорта, чтобы встретиться и конкретно принять решение для организации регулярных авиасообщений. На первом этапе это будет один рейс в неделю, а потом будем наращивать и развивать частоту полетов", - сказал Калинин, который приехал с визитом в Калужскую область.

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При этом Калинин выразил уверенность, что полеты среди белорусских строителей и среди граждан Калужской области, которые приезжают с отдыхом в Белоруссию, будут востребованы.

О намерениях сотрудничества между международным аэропортом Калуга и Белоруссией в середине мая 2016 года заявлял калужский губернатор Анатолий Артамонов. По его словам, в Калуге работает много белорусских строителей. Помимо этого, после закрытия полетов в Украину, Турцию и Египет становится популярным отдых в белорусских санаториях. Ранее Артамонов уже обращался в "Белавиа" с предложением об организации полетов, однако взаимодействие так и не было налажено.

На автотранспорте из Минска в Калугу можно добраться примерно за 9 часов, перелет на самолете займет всего около 1 часа. Губернатор выступает с инициативой сделать перелеты бесплатными для государственных и муниципальных служащих госучреждений, которые захотят провести свой отдых в одном из санаториев или домов отдыха в Белоруссии.

В настоящее время из аэропорта Калуга совершаются внутренние рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Минеральные воды, Уфу. Международный аэропорт Калуга был введен в эксплуатацию после 13-летнего перерыва в конце мая прошлого года. Пропускная способность аэровокзального комплекса - 100 пассажиров в час. Прогнозируемый пассажиропоток достигнет к 2020 году 250 тыс. человек, а к 2025 - около полумиллиона человек.

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