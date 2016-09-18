В Ливии не будут замораживать добычу нефти

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Ливия не собирается замораживать объемы добычи нефти до тех пор, пока не достигнет уровня производства "черного золота" до как минимум 1,6 млн баррелей в сутки. Об этом заявил газете The Wall Street Journal представитель страны при Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Оун.

"Мы не согласны на заморозку, пока не достигнем предыдущих объемов добычи", - отметил он. По словам Оуна, Ливия пытается вернуться к производству нефти в объеме 1,6 млн баррелей, как это было во времена правления свергнутого лидера страны Муамара Каддафи. Сейчас эта цифра составляет около 300 тысяч баррелей в сутки.

Тема заморозки объемов добычи нефти, которая была отвергнута большинством стран-членов ОПЕК еще на апрельской встрече в Дохе (Катар), получила второе дыхание после того, как 2 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает соглашение с ОПЕК по ограничению роста нефтедобычи. Глава государства также выразил надежду, что и другие производители нефти захотят поддержать данную инициативу.

После встречи российского президента и принца Саудовской Аравии Мухаммада бен Сальмана на полях саммита G20 в Китае 4 сентября стороны на следующий день подписали совместное заявление в целях стабилизации рынка нефти, которое многие наблюдатели назвали "переломным" и "историческим".

26-28 сентября в Алжире состоится Международный энергетический форум, в рамках которого страны-экспортеры нефти намерены провести переговоры о заморозке добычи. Инициаторами обсуждения выступают Венесуэла, Эквадор и Кувейт. Министры Саудовской Аравии, Ирака и Ирана уже подтвердили свое участие в закрытых переговорах.