Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Ливии не будут замораживать добычу нефти

Экономика и бизнес
18 сентября, 3:29 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Тема заморозки объемов добычи нефти получила второе дыхание после того, как 2 сентября Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает соглашение с ОПЕК по ограничению роста нефтедобычи
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Ливия не собирается замораживать объемы добычи нефти до тех пор, пока не достигнет уровня производства "черного золота" до как минимум 1,6 млн баррелей в сутки. Об этом заявил газете The Wall Street Journal представитель страны при Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Оун.

Читайте также новости по теме:
Мировые цены на нефть
© Виктор Драчев/ТАСС
"Лукойл" планирует инвестиции на 2017 год в $7,5-8 млрд, за 10 лет - $100 млрд
МЭР не согласен со сценарием Минфина о цене нефти в 2017 г. $30
Запасы нефти в США за неделю упали на 0,6 млн баррелей, до 510,80 млн

"Мы не согласны на заморозку, пока не достигнем предыдущих объемов добычи", - отметил он. По словам Оуна, Ливия пытается вернуться к производству нефти в объеме 1,6 млн баррелей, как это было во времена правления свергнутого лидера страны Муамара Каддафи. Сейчас эта цифра составляет около 300 тысяч баррелей в сутки.

Тема заморозки объемов добычи нефти, которая была отвергнута большинством стран-членов ОПЕК еще на апрельской встрече в Дохе (Катар), получила второе дыхание после того, как 2 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает соглашение с ОПЕК по ограничению роста нефтедобычи. Глава государства также выразил надежду, что и другие производители нефти захотят поддержать данную инициативу.

После встречи российского президента и принца Саудовской Аравии Мухаммада бен Сальмана на полях саммита G20 в Китае 4 сентября стороны на следующий день подписали совместное заявление в целях стабилизации рынка нефти, которое многие наблюдатели назвали "переломным" и "историческим".

26-28 сентября в Алжире состоится Международный энергетический форум, в рамках которого страны-экспортеры нефти намерены провести переговоры о заморозке добычи. Инициаторами обсуждения выступают Венесуэла, Эквадор и Кувейт. Министры Саудовской Аравии, Ирака и Ирана уже подтвердили свое участие в закрытых переговорах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Мировые цены на нефть
Страны
Ливия
В других СМИ
Реклама
Фото
Первые покупатели iPhone 7 в Австралии
4
В мире начались продажи iPhone 7
13
Путин и Медведев ознакомились с ходом строительства Керченского моста
6
В Вашингтоне открылся новый элитный отель Дональда Трампа
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: за местом нанесения удара в Сирии долгое время велось наблюдение
2
Антиигиловская коалиция нанесла удары по сирийским войскам
3
Чуркин: удар американской коалиции по сирийской армии мог быть провокацией
4
Единый день голосования 2016 года: ответы на вопросы о выборах
5
В Бельгии ребенка впервые подвергли эвтаназии
6
"Сапсан" сбил пенсионерку в Ленинградской области
7
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
Темы дня
Реклама