Лондону грозят огромные штрафы за торговые переговоры с другими странами до выхода из ЕС

ЛОНДОН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Великобритании грозят многомиллионные штрафы в случае, если правительство попытается начать переговоры о свободной торговле с другими странами до того, как выйдет из состава ЕС. Об этом сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на внутренний документ, подготовленный в аппарате министра внешней торговли Соединенного Королевства Лиама Фокса.

"Европейская комиссия выдвинула возражения, что мы не можем начать переговоры, двусторонние или в рамках Всемирной торговой организации (ВТО)", - цитирует издание документ. В нем также содержится предупреждение, что отказ следовать этим требованиям "может привести к подаче иска со стороны государств-членов (ЕС)". "Юридические последствия могут быть таковыми, что Великобритании придется заплатить штраф", - отмечается в документе.

По данным The Sunday Times, перспектива судебного иска со стороны Евросоюза уже привела к тому, что Великобритания притормозила торговые переговоры с США, так как Вашингтон в настоящий момент ведет переговоры с Брюсселем о создании Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП). "Переговоры с Канадой, Японией, Бразилией и со странами Юго-Восточной Азии также могут быть отсрочены из- за угроз Брюсселя", - пишет газета.

23 июня большинство британцев (51,9%) высказались за выход Великобритании из ЕС. Брюссель занял сразу же жесткую позицию, призывая Лондон как можно быстрее начать переговоры о "разводе". Британские же власти пока предпочитают не вступать в формальные переговоры, предупреждая, что в этом году этого точно не произойдет.

Тем временем, по данным The Sunday Times, внутри британского кабинета министров не существует единого мнения по поводу того, как именно вести будущие дискуссии. Так, по данным издания, Фокс и глава МИД Борис Джонсон выступают за "жесткий Brexit". Он, в частности, будет означать, что страна выйдет из таможенного союза ЕС, в рамках которого отменены все таможенные пошлины между странами внутри блока. Министр финансов Филип Хаммонд, напротив, выступает за то, чтобы остаться в таможенном союзе после Brexit.