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Глава Минстроя поддерживает инициативу о сокращении долга по ипотеке при рождении ребенка

Экономика и бизнес
18 сентября, 12:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС
Михаил Мень назвал "путем в никуда" для страны семьи, в которых только с два ребенка
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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Глава Минстроя Михаил Мень поддерживает предложение о сокращении ипотечного кредита для многодетных семей, при этом, по его мнению, поддержка должна быть направлена на семьи, в которых рождается третий ребенок.

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"Это предложение можно обсуждать, но я бы все-таки сделал акцент на третьем ребенке. Потому что для страны два ребенка в семье - это путь в никуда. Нам нужно, чтобы в наших семьях было как минимум трое детей. И вот именно третьего ребенка нужно стимулировать, и в эту сторону мы смотрим, обсуждаем, это важно для страны в целом". - сказал он в интервью программе "Поздняков", которая будет показана в понедельник на телеканале НТВ.

По словам министра, с момента появления ипотечных программ свое жилищное положение улучшили 5 миллионов российских семей.

Губернатор Сахалинской области на этой неделе поручил профильным ведомствам региона разработать новые меры социальной поддержки. Так, рассматривается возможность снижения ставки по ипотечному кредиту при рождении первого ребенка до 3,5% годовых и ее обнуления при рождении второго.

При рождении третьего ребенка сахалинской семье выплачивают до 2 млн рублей на улучшение жилищных условий, согласно действующей в регионе норме.

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Мень, Михаил Александрович
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