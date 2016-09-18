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ННК Ливии пообещала восстановить экспорт нефти после нормализации обстановки в портах

Экономика и бизнес
18 сентября, 19:31 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дмитрий Тарасов
Ранее подразделения ливийской армии, подчиняющиеся Палате представителей, взяли под контроль все основные экспортные порты "нефтяного полумесяца"
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КАИР, 18 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Обстановка в нефтяных портах Ливии остается напряженной после контратаки охранявших их ранее и выдворенных неделю назад армией вооруженных групп. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальной странице единой Национальной нефтяной корпорация страны (ННК - National Oil Corporation), которая выразила глубокую обеспокоенность в связи с происходящим, призвав все стороны прекратить столкновения.

В минувшее воскресенье подразделения ливийской армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, подчиняющиеся Палате представителей (ПП - избранный парламент на востоке), взяли под контроль все основные экспортные порты "нефтяного полумесяца" (побережье залива Сирт) - крупнейший Рас-Лануф, Эс-Сидр, Брега и Зувейтина. Тогда они не встретили никакого сопротивления со стороны занимавших их так называемых формирований по охране нефтяных месторождений в центральном регионе - Petroleum Facilities Guards. Их самопровозглашенным лидером является полевой командир Ибрагим аль-Джадран, лояльный правительству нацсогласия (ПНС) Фаиза Сараджа в Триполи, и объявленный силами Хафтара в розыск.

Ранее он неоднократно вступал в конфронтацию как с хафтаровцами, так и ННК, а сегодня утром подконтрольные ему вооруженные формирования предприняли попытку отбить терминалы в Рас-Лануфе и Эс-Сидре. Штурм был сорван военными при поддержке боевой авиации.

"Мы просим всех избегать действий, которые могут навредить жизненно важной инфраструктуре нашей страны, восстановление которой напрямую зависит от открытия этих портов и беспрепятственного экспорта нефти из них", - отмечается в заявлении ННК. В нем сообщается, что вставший под заправку в Рас-Лануфе танкер под мальтийским флагом Seadelta, который должен был заполнить свои резервуары 730 тыс. баррелей и направиться в Италию, был отбуксирован в безопасное место на некоторое удаление от порта после начала стычек.

Как заявил глава ННК Мустафа Саналла, это было сделано "исключительно в целях предосторожности". "Совет директоров корпорации находится в постоянном контакте с руководителями наших компаний, работающих в "нефтяном полумесяце", - добавил он. - Насколько нам известно, сам порт Рас-Лануф пока не пострадал в боевых действиях, однако ситуация остается напряженной и все операции в терминалах в ближайшее время будут возобновлены в обычном режиме после того, как ситуация стабилизируется".

В ННК сообщили, что один из резервуаров в порту Эс-Сидр, который был поврежден в результате стычек еще в январе, где оставалось некоторое количество нефти, загорелся утром во время атаки. В настоящее время пожарные расчеты борются с огнем и, как ожидается, вскоре потушат пожар, отметили в корпорации.

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