Гройсман: МВФ не ставит перед Украиной невыполнимых требований

КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что Международный валютный фонд не требует от Украины невыполнимых условий для предоставления кредитных траншей.

"Фонд не ставит перед Украиной трудных или невыполнимых требований. Единственное, чего они требуют, - реформы и оптимизация ради развития", - приводит слова Гройсмана агентство "Укринформ".

Как утверждает премьер, в МВФ настаивают на необходимости сбалансирования бюджета пенсионного фонда "определенными мерами". "Пенсионный вопрос требует справедливости - у меня в этом нет сомнения, у 45 млн украинцев также нет сомнения, потому что у нас сегодня большинство граждан находятся на минимальной пенсии. Если кто-то скажет, что пенсионная система у нас совершенная, я категорически с ним не соглашусь", - подчеркнул глава правительства.

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Комментируя разговоры о возможном повышении пенсионного возраста для украинцев, он напомнил, что такое решение невозможно принять без Верховной рады. "У нас нет самоцели поднять пенсионный возраст, а есть цель сделать систему, которая была бы постоянной, которая бы через 10 лет дала возможность людям получить достойные пенсии", - добавил он.

14 сентября Совет директоров МВФ после длительной паузы, которая составила больше года, возобновил свою программу кредитования для Украины, приняв решение о выделении Киеву третьего транша в размере $1 млрд.

Позднее в ряде украинских СМИ появилась информация, что Киеву для того, чтобы получить еще один транш от Фонда, придется уже до конца года принять решение о повышении пенсионного возраста.