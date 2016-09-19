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Мадуро: страны-экспортеры нефти близки к соглашению по стабилизации цен

Экономика и бизнес
19 сентября, 3:13 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 19, сентября. /ТАСС
Как отметил президент Венесуэлы, о соглашении может быть объявлено уже в текущем месяце
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

© AP Photo/Richard Drew

МЕХИКО, 19 сентября. /ТАСС/. Страны, экспортирующие нефть, близки к заключению соглашения для стабилизации ситуации на рынке. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро на пресс-конференции, которая транслируется в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Сегодня я могу сказать, что мы близки к соглашению между странами, входящими и не входящими в ОПЕК", - сказал он. "Мы надеемся, что в этом месяце мы сможем объявить о соглашении, чтобы стабилизировать рынок, а также повысить и стабилизировать цены на нефть", - добавил Мадуро.

Президент также отметил, что в рамках саммита Движения неприсоединения, который прошел на венесуэльском острове Маргарита, он провел встречу с коллегами из Эквадора и Ирана.

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