СМИ: Токио завершает проработку программы агросотрудничества с Россией

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ТОКИО, 19 сентября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии вступило в решающий этап проработки вопроса о создании совместной с Россией платформы агропромышленного сотрудничества на Дальнем Востоке РФ, конкретные детали которого вскоре обсудит в ходе визита в Москву министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко. Об этом сообщает в понедельник газета "Санкэй" со ссылкой на официальные источники.
По ее данным, речь идет о широком внедрении новейших японских технологий улучшения качества почв и воды, методов автоматизации, позволяющих восполнить нехватку рабочих рук в сельском хозяйстве Дальнего Востока. Предполагается также расширить на другие регионы уже имеющийся успешный японский опыт создания парниковых хозяйств, действующих в Хабаровском крае, также предполагается привлекать средства государственного Банка Японии для международного сотрудничества (JBIC). Токио изучает вопрос о содействии России в создании крупного зернового терминала в порту Зарубино.
Вопрос о сотрудничестве такого рода конкретно обсуждался в начале сентября на переговорах в Токио министра развития Дальнего Востока РФ Александра Галушки и министра сельского хозяйства, лесоводства рыболовства Японии Юдзи Ямамото. Предполагается, что контакты будут продолжены в ходе предстоящего вскоре визита в Москву министра экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, который отвечает в японском правительстве за сотрудничество с Россией.