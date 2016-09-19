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ЦБ отозвал лицензии у трех банков

Экономика и бизнес
19 сентября, 8:26 дата обновления: 19 сентября, 9:39 UTC+3
Два банка, которые лишились лицензии, входят в топ-100 банковской системы РФ, третий по величине активов на 1 сентября 2016 г. занимал 404-е место
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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Банк России отозвал с 19 сентября 2016 года лицензии у банков Финпромбанк, "РКБ" и Росинтербанк. Все три организации являются участником системы страхования вкладов.

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В сообщении регулятора говорится, что Росинтербанк и "РКБ" при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивали принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитных организаций привели к полной утрате собственных средств (капитала).

Кроме того, банки не соблюдали требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. Правила внутреннего контроля в этой сфере банков не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России.

В сообщении также указывается, что лицензия на осуществление банковских операций у московского АКБ "Финансово-промышленный банк" (Финпромбанк) была отозвана в связи с тем, что банк несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами. Регулятор сообщает, что причиной этому послужило неудовлетворительное качество активов, не генерировавших достаточный денежный поток.

В сообщении отмечается, что временная администрация по управлению Росинтербанком, функции которой были возложены на госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) приказом Банка России от 15 сентября 2016 года, с первого дня работы столкнулась с фактами серьезного воспрепятствования своей деятельности со стороны руководства банка, выражающегося в непередаче электронных баз данных и правоустанавливающих документов на активы Росинтербанка.

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Осуществление процедуры финансового оздоровления банков "РКБ" и Росинтербанк с привлечением АСВ не представлялось возможным.

В связи с отзывом лицензии у Росинтербанка деятельность временной администрации банка, функции которой были возложены на АСВ, прекращена.

В соответствии с приказом Банка России в Росинтербанк, "РКБ" и Финпромбанк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций приостановлены.

По данным отчетности, по величине активов Росинтербанк на 1 сентября 2016 г. занимал 66-е место в банковской системе РФ,  Финпромбанк-  94-е, "РКБ" - 404-ое.

Выплаты вкладчикам

Выплаты страхового возмещения вкладчикам "РКБ", а также московских Росинтербанка и Финпромбанка начнутся не позднее 3 октября 2016 года.

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 23 сентября.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банков.

АСВ напоминает, что страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов индивидуальных предпринимателей, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, - в составе третьей очереди - прим. ред.).

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензий - 19 сентября.

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