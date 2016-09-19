"Транстелеком" обеспечил спецсвязью работников Московского центрального кольца

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Оператор "Транстелеком" (ТТК, "дочка" РЖД) обеспечил спецсвязь для работников Московского центрального кольца (МЦК), сообщили ТАСС в ТТК.

Цифровая система на базе технологии GSM-R охватывает 12 станций и обеспечивает связь между машинистами электропоездов, диспетчерами и другими работниками.

Всего в рамках проекта запущено 22 базовых станции GSM-R. Объем инвестиций в реализацию проекта, а также операционные расходы и сроки окупаемости в компании не раскрывают.

Технология радиосвязи GSM-R (GSM-Railway) разработана для железных дорог на основе стандарта подвижной радиосвязи GSM. Эта технология позволяет обеспечить бесперебойную связь на скорости до 500 км/ч, поэтому с ее помощью можно организовывать групповые вызовы, трансляцию голоса, соединение с абонентом с учетом его местоположения, а также освобождение линии для срочных вызовов.

По словам президента ТТК Романа Кравцова, это не первый опыт внедрения технологии GSM-R для ТТК. "В частности, мы внедрили технологию GSM-R на участке железной дороги Туапсе - Сочи - Адлер - Красная поляна, построенном к Олимпиаде в Сочи-2014", - пояснил он ТАСС. Еще один проект с GSM-R был реализован ТТК на участке высокоскоростной железной дороги для движения поездов "Аллегро" Санкт- Петербург - Бусловская до границы с Финляндией, добавил Кравцов. "Участие в развитии МЦК стало для "Траснтелекома" очередной возможностью раскрыть потенциал компании в этой области", - уверен глава ТТК.

Основной акционер ТТК - ОАО "РЖД", владеет 99,99% акций. TTK эксплуатирует в России волоконно-оптическую сеть связи протяженностью более 76 тыс. км. Сеть проложена вдоль железных дорог страны, имеет более 1 тыс. узлов доступа во всех федеральных округах России и соединяет Западную Европу с Азиатско-Тихоокеанским регионом.

Пассажирское движение на МЦК открылось 10 сентября. Пассажирам доступны 26 станций с 12 пересадками на метро и 6 - на пригородные поезда. До конца октября будут открыты все станции (31), станут доступны 14 пересадок на метро и шесть - на пригородные электрички. На третьем этапе запуска будет 17 пересадок на метро и 10 - на пригородные поезда. Всего с запуском МЦК москвичи и гости столицы могут совершить более 350 пересадок, а время в пути при передвижениях по столице сократится до трех раз.